از امروز تقویت فعالیت سامانه کم فشار فصلی و ناپایداری جوی و دریایی در استان پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس، کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: امروز در دریای عمان، تنگه هرمز و شرق خلیج فارس وزش بادهای نسبتاً شدید جنوب شرقی، سبب مواج شدن دریا و در قشم، سواحل خمیر و لنگه، گرد و غبار میشود.
مرضیه سی سی پور افزود: در ساعات بعدازظهر و اوایل شب نیز در ارتفاعات استان به ویژه بشاگرد، حاجی آباد، بستک، محدوده تنگه هرمز و برخی سواحل رشد ابرهای همرفتی، رگبار باران و رعد و برق گاه تگرگ، تندباد لحظهای و سیلابی شدن مسیلها ورودخانههای فصلی پیش بینی میشود.
وی گفت: در مناطقی که شرایط بارشی مهیا نباشد، بروز گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا محتمل است که توصیه میشود از قرارگیری در مجاورت و بستر رودخانههای فصلی و صعود به ارتفاعات خودداری شود.
سی سی پور افزود: مناطق دریایی استان مواج میشود و بیشینه سرعت باد در محدوده ۵۰ کیلومتر بر ساعت و بیشینه ارتفاع امواج دریا به ۲۰۰ سانتیمتر میرسد که سبب اختلال و محدودیت در رفت و آمدهای دریایی میشود.
کارشناس هواشناسی گفت: توصیه میشود از شنا در دریا اجتناب شود و شناورهای سبک نیز از رفت و آمد دریایی خودداری کنند و تمهیدات لازم برای تردد ایمن سایر شناورها صورت پذیرد.
وی افزود: تداوم این شرایط جوی و دریایی با شدت و ضعف تا اوایل هفته آینده در استان پیش بینی میشود.
سی سی پور گفت: به لحاظ دمایی افزایش رطوبت نسبی هوا و کاهش دمای بیشینه دراستان مورد انتظار است.