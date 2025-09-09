سخنگوی دولت گفت: با توجه به ادامه افزایش دما، ساعات کاری ادارات تا پایان شهریور تغییر نمی‌کند، اما چنانچه مسئله ویژه‌ای پیش نیاید، اول مهرماه به ساعت کاری قبل بازخواهیم گشت.

ساعت کاری از اول مهر به حالت قبل بازمی‌گردد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «فاطمه مهاجرانی» در نشست خبری هفتگی خود، ضمن تبریک میلاد حضرت رسول اکرم (ص) و میلاد امام جعفر صادق (ع) بنیانگذار فقه شیعی، گفت: هفته وحدت، هفته انسجام میان مسلمانان است. وحدت مسلمانان سبب هراس دشمنان است و اگر جمعیت مسلمانان جهان با یکدیگر متحد شوند شاهد بسیاری از اتفاقات ناگوار در سرزمین‌های اسلامی از جمله فلسطین اشغالی نبودیم.

وی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار با اعضای دولت چهاردهم، افزود: حضرت آیت‌الله خامنه‌ای تاکید کردند که باید تمرکز را بر نقاط قوت قرار دهیم، باید فرصت خدمت به مردم را قدر بدانیم، باید روحیه کار و تلاش را بر روحیه «نه جنگ و نه صلح» مقدم بدانیم زیرا که این خواست دشمنان ماست. همچنین تقویت روحیه انسجام ملی و یکپارچگی ملت ایران مورد تصریح قرار دادند و اعضای دولت نیز همچون همیشه از رهبری داهیانه ایشان استفاده کردیم و به گوش جان شنیدیم.

سخنگوی دولت تصریح کرد: سفر رئیس جمهور به چین دو هدف اصلی داشت؛ یکی نشست سران شانگهای و شرکت در رژه پایان جنگ جهانی دوم. امیدواریم که به لطف خداوند و تثبیت عقلانیت در کشور‌ها شاهد برقراری صلح پایدار در تمام جهان باشید.

مهاجرانی با اشاره به برگزاری بیستمین جلسه شورای راهبری اجرای برنامه هفتم توسعه، گفت: همانطور که می‌دانید تنها ۳۰ درصد از هر ۶ برنامه گذشته اجرا شده است و لذا برگزاری جلسه شورای راهبری اجرای برنامه هفتم در دستور کار قرار گرفت. در سال اول، ۱۶۰ آیین نامه تحویل دبیرخانه دولت شده که ۱۳۰ آیین نامه تصویب و برای اجرا ابلاغ شده است. با توجه به اینکه یکی از موضوعات پرتکرار در ادبیات رئیس جمهور است و تا کنون ۵۰ جلسه در این خصوص برگزار شده است، ۲۴۰۰ طرح آموزشی نیز مصوب شده است که در سال تحصیلی جدید به مرحله اجرا درخواهد آمد.

وی در خصوص مهدیه اسفندیاری شهروند ایرانی محبوس در فرانسه، گفت: سفارت ایران چهار نوبت جلسه با مقامات فرانسوی داشته است، ۱۳ جلسه مقامات کنسولی برگزار کرده‌اند. در سه راهکار سیاسی، حقوقی و راهکار‌های امنیتی انجام شده است و امیدواریم که هر چه سریعتر شاهد آزادی این دختر ایران باشیم.

مهاجرانی درباره زمان سفر نیویورک گفت: همچون سفر سایر رؤسای جمهور اسلامی ایران به منظور شرکت در نشست سازمان ملل متحد، این سفر نیز در راستای حفظ منافع ملی انجام خواهد شد، تاکید بر منافع ملی و رساندن صدای ملت ایران مورد تاکید رئیس‌جمهور است و امسال پس از حمله ددمنشانه رژیم صهیونیستی این موضوع از اهمیت دوچندان برخوردار است. برنامه‌های دیدار با مقامات کشور‌های مختلف نیز در دستور کار آقای پزشکیان است.

وی افزود: ملاقات‌های دو جانبه‌ای با تعدادی از سران کشور‌ها در حال برنامه‌ریزی است و انتظار می‌رود یکی از موضوعات مورد بحث در میان کشور‌های مسلمان، موضوع نسل‌کشی در غزه باشد که به‌طور طبیعی مورد تأکید تمامی عزیزان قرار دارد. جزئیات سفر را پس از نهایی شدن اعلام خواهد شد.

سخنگوی دولت با اشاره به همراهان سفر رئیس‌جمهور به نیویورک، اظهار کرد: حضور ایشان به همراه تیمی که به‌طور طبیعی حضورشان در راستای حفظ منافع ملی ضروری است، انجام خواهد شد.

مهاجرانی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت سهام عدالت نوزادان متولد قبل و پس از سال ۱۴۰۲، تاکید کرد: طبق ماده ۱۱ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، دولت مکلف است به متولدین سال ۱۴۰۰ به بعد، سهام صندوق‌های قابل معامله ارائه دهد. برای هر فرزند در سال ۱۴۰۱ معادل یک و نیم میلیون تومان و برای سال ۱۴۰۲ معادل ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است.

وی افزود: منابع لازم برای متولدین ۱۴۰۱ و ۱۴۰۳ تعیین شده، تاکنون بیش از ۶۷۱ هزار نفر از متولدینی که از این طرح جا مانده‌اند، ثبت‌نام کرده‌اند و ان‌شاءالله پرداخت‌ها انجام خواهد شد.