

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این مسابقات که از ۱۸ تا ۲۱ شهریور ماه برگزار خواهد شد، ۱۱ تیم به رقابت می‌پردازند.

باشگاه محراب (لیفتراک کارا ماشین تبریز)، باشگاه شالوده شایان یاسوج، هیات هاکی کهگیلویه و بویراحمد (گچساران)، هیات هاکی گیلان، دانشگاه آزاد اسلامی همدان، سپیدار علی آباد همدان، هیات هاکی کرمان، هیات هاکی مرکزی، هیات هاکی خوزستان، شهدای غدیر قم و سولدوز آذربایجان غربی ۱۱ تیم شرکت کننده در این رقابت‌ها خواهند بود.