به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ حجت الاسلام والمسلمین اختری رئیس شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام در نامه‌ای خطاب به حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب، گزارشی از نتیجه رای گیری شورای عالی مجمع درباره افراد پیشنهادی برای دبیرکلی مجمع جهانی اهل بیت علیهم‌السلام ارائه کرده بود که با توجه به رای بالای آقای رمضانی، رهبر انقلاب ایشان را به عنوان دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت علیهم‌السلام منصوب کردند.