به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما ؛ آقای هادی سلیمانی ملکان در نشست مجمع عمومی انجمن واردکنندگان خودرو ایران افزود: انجمن واردکنندگان خودرو با حمایت نظام حکمرانی کشور با تولیدکنندگان کاملا موافق است، اما حمایت از تولید کنندگان به هیج وجه نباید از جیب مصرف کننده باشد.

وی ادامه داد: ارزی که به واردات اختصاص داده می‌شود ارز ۱۰۰ هزار تومانی است، اما ارزی که تولید کنندگان استفاده می‌کنند ارز ۷۰ هزار تومانی است.

رئیس هیئت مدیره انجمن واردکنندگان خودرو گفت: باز هم می‌گوییم دولت هر حمایتی می‌خواهد از تولیدکننده داشته باشد، اما افزایش تعرفه کمر مصرف کننده را شکسته است.

وی درباره تعلل ۷ تا ۸ ماهه واردات خودرو نیز گفت: هر موقع عرضه‌ای در سامانه داشته باشیم از ما مدارک خواسته می‌شود که ما در آن مدارک نشان دادیم چقدر گمرکی داریم.

رئیس هیئت مدیره انجمن واردکنندگان خودرو همچنین درباره واردات خودرو افزود: امسال به مبنای واردات ۹۰ هزار خودرو نمی‌رسیم، زیرا ۶ ماهه نخست سال را از دست دادیم. در ۶ ماهه نخست امسال فقط ۲۰ تا ۳۰ هزار خودرو از سهمیه سال قبل واردات داشتیم و یکسری واردات نیز در تیرماه امسال مجوز داده شده که واردات آن نیز انجام می‌شود

آقای ملکان افزود:. امسال واردات ما به حدود ۵۰ هزار دستگاه خودرو می‌رسد، اما باور ما این است که واردات ۷۰ هزار خودرو ما را به تعادل خواهد رساند.