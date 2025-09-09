پخش زنده
پویش مهربانی به مناسبت میلاد پیامبر اکرم(ص) و با هدف کمک به نیازمند توسط بسیج سازندگی در کهگیلویه و بویراحمد برگزار می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مسئول بسیج سازندگی این استان گفت: ۷ هزار و ۵۰۰ بستۀ معیشتی شامل برنج، روغن، رب گوجه فرهنگی و ماکارونی به همراه بیش از ۵ هزار بسته لوازم التحریر به ارزش هربسته ۸۵۰ هزار تومان توسط ۱۵۰ گروه جهادی بین نیازمندان استان توزیع میشود.
سرهنگ رضایی افزود: تاکنون ۴ پویش توزیع بستههای معیشتی در استان اجرا شده و قرار است تا پایان سال ۴ پویش دیگر نیز اجرا شود.
وی اضافه کرد: تکمیل، بهسازی و ایزوگام ۲۰ منزل برای مددجویان و رنگ آمیزی مدارس از دیگر برنامههای این پویش است.