دبیر بیستودومین جشنواره بینالمللی نمایشهای آیینی و سنتی، اعضای هیئتعلمی انتخاب مقالات دهمین سمینار جشنواره را منصوب کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی دهباشی، بهروز محمودیبختیاری و شهرام زرگر با حکم سیاوش ستاری به عنوان هیات علمی انتخاب مقالات دهمین سمینار جشنواره منصوب شدند.
علی دهباشی پژوهشگر، روزنامهنگار، نویسنده، فعال فرهنگی و سردبیر نشریات بخارا و سمرقند است. شهرام زرگر نویسنده، پژوهشگر تئاتر و عضو هیاتعلمی دانشکده سینما و تئاتر دانشگاه هنر است و همچنین در زمینه ترجمه آثار ادبیات نمایشی فعالیت دارد. بهروز محمودیبختیاری پژوهشگر و دکترای زبانشناسی از دانشگاه علامه طباطبائی، عضو هیاتعلمی و دانشیار دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی دانشگاه تهران است.
دهمین سمینار بینالمللی نمایشهای آیینی و سنتی به دبیری ابراهیم گلهدارزاده در تهران برگزار خواهد شد و همچون دورههای گذشته، میزبان پژوهشگران، اساتید، دانشجویان و هنرمندان داخلی و خارجی خواهد بود.
بیستودومین جشنواره بینالمللی نمایشهای آیینی و سنتی هم به دبیری سیاوش ستاری در سه بخش آموزشی، پژوهشی و اجرایی برگزار میشود.
دورههای آموزشی این جشنواره ۲۴ شهریور به پایان میرسد و پس از آن از ۲۵ شهریور تا ۱۱ مهر، سمینارها و نشستهای تخصصی داخلی و بینالمللی ادامه خواهد داشت. همچنین از ۱۲ مهر اجراهای غیررقابتی بهعنوان بخش پایانی جشنواره برگزار میشود.
علاقهمندان میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر به درگاه جشنواره به نشانی https://irtf.theater.ir مراجعه کنند.