مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آذرشهر گفت: در راستای مدیریت بهینه منابع آبی و ارتقای بهرهوری تولید، اجرای سامانههای نوین آبیاری بهویژه آبیاری نوار تیپ در مزارع سبزی و صیفی این شهرستان در حال گسترش است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان شرقی، حسن علیوند با بیان اینکه استفاده از آبیاری نوار تیپ موجب صرفهجویی قابل توجه در مصرف آب کشاورزی میشود، افزود: این روش علاوه بر کاهش تلفات و هدررفت آب، باعث افزایش یکنواختی توزیع آب، بهبود کیفیت محصولات، کاهش هزینههای تولید و کنترل بهتر علفهای هرز میشود.
وی تصریح کرد: شهرستان آذرشهر به جهت قرار گرفتن در حوضه آبریز دریاچه ارومیه به دلیل تنوع کشت سبزی و صیفی و نیاز بالای این محصولات به آب، از جمله مناطق مستعد برای توسعه روشهای نوین آبیاری است و خوشبختانه استقبال کشاورزان از این طرحها رو به افزایش است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آذرشهر خاطرنشان کرد: حمایتهای دولتی در قالب یارانهها و تسهیلات بانکی، مشاورههای فنی کارشناسان جهاد کشاورزی و آموزش بهرهبرداران نقش مهمی در توسعه این روش داشته و پیشبینی میشود سطح بیشتری از اراضی سبزی و صیفی شهرستان تحت پوشش سامانههای نوین آبیاری قرار گیرد.