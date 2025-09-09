پخش زنده
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی اولویت این صندوق در مدیریت جدید را اجرای ۷ اولویت برنامه هفتم توسعه در حوزه علم و فناوری دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، اصغر نوراللهزاده امروز در حاشیه بازدید از نمایشگاه امنیت غذایی و کشاورزی گفت : امروز شاهد حضور شرکتهای دانشبنیان در حوزه امنیت غذایی هستیم که به هر حال نیازمند حمایت هستند. به همین دلیل صندوق نوآوری توجه ویژهای به این موضوع اختصاص داده و برنامههایی را برای حمایت از توسعه ظرفیتهای تأمین مالی در این حوزه در نظر گرفته است.
وی افزود: شرکتهایی که در حوزه صنایع غذایی دارای رتبه و توانمندی فنی هستند، از طریق صندوق نوآوری از چند جنبه مورد حمایت قرار میگیرند؛ یکی از این جنبهها کمک به حضور در بازارهای صادراتی است، چراکه بسیاری از این شرکتها محصولاتی در سطح دانش فنی بالا تولید کردهاند که قابلیت صادرات دارند.
رئیس صندوق نوآوری ادامه داد: در حوزه ظرفیت تأمین مالی نیز برنامهریزی کردهایم تا امکان افزایش حمایتها فراهم شود. همانطور که در نمایشگاه مشاهده شد، یکی از مهمترین مشکلات شرکتها مسأله تأمین مالی است و صندوق در این زمینه پای کار خواهد بود.
نورالله زاده با بیان اینکه در این راستا چند برنامه در زمینه امنیت غذایی طراحی شده است که با برنامه هفتم توسعه نیز منطبق است، یادآور شد: در این برنامهها، امنیت غذایی یکی از محورهای اصلی است و هفت برنامه ویژه در این حوزه پیشبینی شده است.
وی درباره اینکه اولویتهای صندوق در دوره جدید مدیریت چیست، گفت: بر اساس قانون، اولویت ما تمرکز بر فناوریهای نوین و نوظهور در حوزه امنیت غذایی است و صندوق نوآوری اجرای این برنامهها را در دستور کار قرار داده است.