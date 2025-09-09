به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر؛ بَرِ قهوه‌ای و شیرین‌مزه نخل به‌دست آمده و چند روزی است که نخل‌داران در جای‌جای استان بوشهر مشغول چیدن خرما هستند.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر در یکی از نخلستان‌های پیرامون شهر اهرم به خبرنگار صداوسیما گفت: نخلستان‌های استان بوشهر در ۳۹ هزار هکتار از زمین‌های استان بوشهر هستند که ۳۴ هزار هکتار آن به بار نشسته ۵ هزار هکتار دیگر در طرح جای‌گزینی هستند و هنوز به بار ننشسته‌اند.

کبری توکلی افزود: پیش‌بینی می‌کنیم از بیش از ۶ میلیون اصله نخل استان بوشهر ۲۱۰ هزار تن محصول برداشت شود که ۶۰ هزار تن آن خرما است.

او اضافه کرد: با این‌که امسال هم سال خشکی بود، اما کشاورزان با رسیدگی‌هایی که کردند، بهره‌وری را بالا برده‌اند و کیفیت خرمای استان بوشهر امسال بسیار خوب است.

توکلی بیان کرد: پارسال ۳۰ هزار تن خرما به کشور‌های خلیج فارس، روسیه و آسیای شرقی صادرات داشتیم و امیدواریم امسال صادرات خرمای استان بوشهر ۴۵ هزار تن باشد.

او آمار داد که ۱۱۴ شرکت‌های بسته‌بندی و فرآوری در استان است که توانایی فرآوری و بسته‌بندی ۱۴۳ هزار تن خرما را دارند و ۴ هزار نفر نیز در این صنعت مشغول به کار هستند.