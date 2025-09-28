مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان از تجهیز بیش از ۶۶ هزار و ۶۰۰ هکتار از اراضی آبی کشاورزی این استان به انواع سامانه‌های نوین آبیاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مجید جعفری با اشاره به ضرورت اقدامات پیشگیرانه در حوزه آب کشاورزی،گفت: توسعه سامانه‌های نوین آبیاری یکی از روش‌های مؤثر در مدیریت و بهینه سازی مصرف آب و افزایش بهره وری در کشاورزی است.

وی با تأکید بر اهمیت افزایش راندمان آبیاری و ارتقاء بهره‌وری آب، افزود: یکی از راه‌های صرفه‌جویی در مصرف آب، توسعه سامانه‌های نوین آبیاری است که در برنامه‌های بالادستی نیز بر اجرای آن تأکید شده است.

جعفری با بیان اینکه تاکنون بیش از ۶۶ هزار و ۶۰۰ هکتار از اراضی آبی کشاورزی استان به روش‌های بارانی، قطره‌ای و کم‌فشار تجهیز شده است گفت: بر اساس امکان‌سنجی‌های صورت گرفته، ۱۲۳ هزار هکتار از اراضی استان نیز پتانسیل تجهیز به این سامانه‌ها را دارا می‌باشد.

مدیر آب و خاک استان در ادامه به مشکلاتی نظیر عدم تخصیص به موقع و کافی اعتبارات، خرده مالکی بودن اراضی در مسیر توسعه سامانه‌های نوین آبیاری اشاره کرد و افزود: رفع این مسائل و مشکلات، همکاری و هماهنگی بین سازمان‌ها و ارگان‌های مربوطه را می‌طلبد که با برگزاری جلسات مشترک با دستگاه‌های ذیربط، تلاش برای رفع بخشی از این مشکلات صورت خواهد گرفت.

توسعه سامانه‌های نوین آبیاری در استان زنجان، گامی مهم در راستای مدیریت منابع آب و افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی محسوب می‌شود و امید است با رفع موانع موجود، این روند با سرعت بیشتری ادامه یابد.