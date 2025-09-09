پخش زنده
امروز: -
تغییرات اقلیمی، گرمای زودهنگام، خاموشی چاه های موتور کشاورزی و کاهش بارش ها، سبب کاهش برداشت پسته در بردسکن شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر جهاد کشاورزی بردسکن گفت: پیش بینی میشود امسال بیش از ۶ هزار و ۵۰۰ تن پسته خشک از سطح ۱۰ هزار هکتار باغات پسته این شهرستان برداشت شود.
مهدی مسروری با بیان اینکه ارزش اقتصادی پسته شهرستان بردسکن ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است، افزود: از مجموع ۱۴ هزار هکتار باغ پسته، ۱۰ هزار هکتار بارده و ۴ هزار هکتار غیر بارده است.
وی ادامه داد: نبود کارخانه فراوری و صنایع تبدیلی، یکی از مهم ترین معضلات بخش کشاورزی این شهرستان به شمار می رود.
مسروری گفت: تشکیل نشدن جوانه زایشی به دلیل تغییرات شدید اقلیمی در فروردین، بروز خشکسالی و خاموشی چاه های موتور کشاورزی از دلایل کاهش برداشت پسته در سال جاری است.
وی افزود: هم اکنون ۵۷ ترمینال ضبط پسته در شهرستان فعال است و ارقام فندقی، احمد آقایی و اکبری مهم ترین ارقام تولیدی منطقه به شمار می روند.