تغییرات اقلیمی، گرمای زودهنگام، خاموشی چاه‌ های موتور کشاورزی و کاهش بارش‌ ها، سبب کاهش برداشت پسته در بردسکن شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر جهاد کشاورزی بردسکن گفت: پیش‌ بینی می‌شود امسال بیش از ۶ هزار و ۵۰۰ تن پسته خشک از سطح ۱۰ هزار هکتار باغات پسته این شهرستان برداشت شود.

مهدی مسروری با بیان اینکه ارزش اقتصادی پسته شهرستان بردسکن ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است، افزود: از مجموع ۱۴ هزار هکتار باغ پسته، ۱۰ هزار هکتار بارده و ۴ هزار هکتار غیر بارده است.

وی ادامه داد: نبود کارخانه فراوری و صنایع تبدیلی، یکی از مهم‌ ترین معضلات بخش کشاورزی این شهرستان به شمار می‌ رود.

مسروری گفت: تشکیل نشدن جوانه زایشی به دلیل تغییرات شدید اقلیمی در فروردین‌، بروز خشکسالی و خاموشی چاه‌ های موتور کشاورزی از دلایل کاهش برداشت پسته در سال جاری است.

وی افزود: هم اکنون ۵۷ ترمینال ضبط پسته در شهرستان فعال است و ارقام فندقی، احمد آقایی و اکبری مهم‌ ترین ارقام تولیدی منطقه به شمار می‌ روند.