اردوی ۴۸ ساعته تاکتیکی رزمندگان محور عملیاتی شهید کاوه با اجرای موفقیت آمیز ماموریت ها در منطقه عملیاتی صالح آباد به پایان رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده محور عملیاتی شهیدکاوه صالح آباد گفت: در این اردوی تاکتیکی که با برنامه ریزی دقیق ستاد محور عملیاتی شهید کاوه برگزار شد، گردان های سوم پیاده اسدالله، فاتحین، تکاور و ۱۶ امام حسین (ع) در شرایطی کاملاً مشابه با عرصه نبرد واقعی مورد آزمایش قرار گرفتند.
سرهنگ پاسدار علی زهانی افزود: هدف اصلی از اجرای این اردوی فشرده، ارتقای سطح توان رزمی، افزایش هماهنگی بین یگان ها و آماده سازی نیروها برای مقابله با هرگونه تهدید و سناریوی محتمل در میدان نبرد بود.
وی ادامه داد: یگان های حاضر در اردو در مدت ۴۸ ساعت، موفق به اجرای چندین عملیات تخصصی و پیچیده در محیط های شبیه سازی شده و نفوذ در خطوط دشمن و اجرای حملات سریع و برق آسا شدند که همه این مانورها با موفقیت کامل و مطابق با زمان بندی پیش بینی شده به انجام رسید.
سرهنگ زهانی در پایان با قدردانی از رزمایش موفق یگان های حاضر، گفت: این سطح از آمادگی و هماهنگی، پیام واضحی برای دشمنان است که بدانند رزمندگان اسلام در هر شرایطی آماده دفاع از کیان جمهوری اسلامی ایران و امنیت میهن عزیزمان هستند.