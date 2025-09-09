پخش زنده
تیم فوتسال پالایش نفت بندرعباس در لیگ برتر فوتسال کشور حریف خود تیم شهرداری ساوه را شکست داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ تیم پالایش نفت بندرعباس در هفته هشتم این رقابتها با نتیجه ۳ بر ۲ تیم شهرداری ساوه را شکست داد.
با این نتیجه تیم فوتسال پالایش نفت بندرعباس ۱۱ امتیازی شد و در رده هشتم جدول قرار گرفت.
دیگر نماینده هرمزگان تیم فولاد هرمزگان نیز با نتیجه ۵ بر یک میزبانش تیم بهشتی سازه گرگان را شکست داد.
تیم فولاد هرمزگان با این برد ۱۲ امتیازی شد و در رده هفتم جدول رده بندی قرار گرفت.