به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، مسابقات لیگ برتر دوچرخه‌سواری جاده آقایان، مهر و آبان در ۳ مرحله به میزبانی مازندران، بندر انزلی و منطقه آزاد ارس برگزار خواهد شد.

مرحله اول – به میزبانی مازندران: ۴ تا ۶ مهر (مسابقات استقامت و تایم تریل انفرادی)

مرحله دوم – به میزبانی بندر انزلی: ۱۸ تا ۲۰ مهر (مسابقات تایم تریل تیمی و کریتریوم)

مرحله سوم – به میزبانی منطقه آزاد ارس: ۱ تا ۴ آبان (مسابقات استقامت، کریتریوم و تایم تریل انفرادی)