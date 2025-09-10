پخش زنده
با احیای ۱۶۵ شرکت تعاونی در آذربایجانغربی برای یکهزار و ۲۰۰ نفر شغل ایجاد شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان غربی در نشست شورای توسعه تعاون استان با اشاره به احیای ۱۶۵ شرکت تعاونی در استان گفت: با این اقدام برای یکهزار و ۲۰۰ نفر اشتغال ایجاد شده است.
علی دهقانی افزود: یکهزار و ۹۰۰ تعاونی در استان فعال هستند که با فعالیت این شرکتها برای ۳۲ هزار و ۳۷۷ نفر بصورت مستقیم اشتغالزایی شده است.
دهقانی، با اشاره به اینکه شش تعاونی دانشبنیان با ۵۲ عضو و ایجاد اشتغال برای ۱۳۲ نفر در استان فعال هستند، اظهارکرد: امسال بیش از پنج میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال برای آموزش اعضای تعاونیها هزینه شده است.
وی گفت: در سه سال گذشته، ۹۹ هزار و ۸۰۲ نفر ساعت دوره آموزشی به صورت حضوری و مجازی برای اعضاء و هیئتمدیره تعاونیها در سطح شهرستانهای استان برگزار شده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجانغربی اضافه کرد: جذب ۵۸۱ درصدی تسهیلات از محل تفاهمنامه ۲۰ هزار میلیارد ریالی، جذب ۱۹۱ درصدی تسهیلات از محل تفاهمنامههای ۲۰ و ۳۰ هزار میلیارد ریالی و کسب رتبه نخست کشوری در میزان تحقق عملکرد واحدهای اجرایی برای فعالیتهای توسعه تعاونیهای محوری سال ۱۴۰۲ با عملکرد ۲۷۵ درصدی از موفقیتهای این اداره کل بوده است.