به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گرفت: همچنان امروز در دریای عمان، تنگه هرمز و شرق خلیج فارس وزش باد‌های نسبتاً شدید جنوب شرقی، سبب مواج شدن دریا خواهد شد و در قشم، سواحل خمیر و لنگه، گرد و غبار را به همراه خواهد داشت. بیشینه سرعت باد در تنگه هرمز و دریای عمان در محدوده ۵۰ کیلومتر بر ساعت و بیشینه ارتفاع امواج دریا به ۲۰۰ سانتیمتر خواهد رسید و سبب اختلال و محدودیت در تردد‌های دریایی خواهد شد. توصیه می‌شود از شنا در دریا اجتناب شود. شناور‌های سبک نیز از رفت و آمد دریایی خودداری کنند و تمهیدات لازم برای رفت و آمد ایمن سایر شناور‌ها صورت گیرد.

مجتبی حمزه نژاد افزود: در ساعات بعدازظهر و اوایل شب نیز در ارتفاعات استان به ویژه بشاگرد، حاجی آباد، بستک، محدوده تنگه هرمز و برخی سواحل رشد ابر‌های همرفتی، رگبار باران و رعد و برق گاه تگرگ، تندباد لحظه‌ای و سیلابی شدن مسیل‌ها ورودخانه‌های فصلی پیش بینی می‌شود.

وی گفت: در مناطقی که شرایط بارشی مهیا نباشد، بروز گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا محتمل خواهد بود. توصیه می‌شود از قرارگیری در مجاورت و بستر رودخانه‌های فصلی و صعود به ارتفاعات خودداری شود.

حمزه نژاد افزود: تداوم این شرایط جوی و دریایی با شدت و ضعف تا اوایل هفته آینده در استان پیش بینی می‌شود.

وی گفت: به لحاظ دمایی افزایش رطوبت نسبی هوا و کاهش دمای بیشینه دراستان مورد انتظار است.

