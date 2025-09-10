



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-ساری گفت: ماموران منابع طبیعی شهرستان آمل، یک دستگاه کامیون حامل چوب‌های جنگلی قاچاق را توقیف کردند و متهم که از قاچاقچیان حرفه‌ای چوب بود به همراه دو تن از بستگان نزدیک خود، اقدام به ضرب و جرح یکی از مأموران منابع طبیعی کردند.

علی باقری جامخانه افزود، چند گروه عملیاتی از منابع طبیعی استان و شهرستان بر اساس دستور دادستان شهرستان آمل، به محل اعزام و به صورت نامحسوس و با بهره گیری از شبکه‌های اطلاعاتی محلی، ردیابی متهمان را آغاز کردند.





او با بیان اینکه متهمان پس از احساس خطر دستگیری، اقدام به خود زنی کرده و به منظور خدمات درمانی به بیمارستان منتقل شدند، ادامه داد: با هماهنگی دادستان شهرستان، عوامل انتظامی در بیمارستان حاضر شدند و متهم تحت مراقبت قرار گرفت.





مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-ساری گفت: متهم اصلی پس از ترخیص پزشکی، بازداشت و جهت ادامه مراحل قانونی در اختیار مراجع انتظامی قرار گرفت.