برداشت ۱۶ هزار تن گردو از باغستانهای کهگیلویه و بویراحمد
سرپرست امور باغبانی جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد گفت: پیش بینی می شود امسال ۱۶ هزار تن گردو از باغستانهای این استان برداشت شود.
وی گفت: بخشی از گردوی تولیدی در خود استان مصرف و بقیه نیز به استانهای همجوار همچون اصفهان، فارس و خوزستان صادر میشود.
سرپرست امور باغبانی جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: شهرستانهای مارگون، بویراحمد، چرام، کهگیلویه و دنا بیشترین سطح زیر کشت گردو را دارا هستند.
وی با بیان اینکه از ۸ هزار و ۵۰۰ هکتار سطح زیر کشت گردو در استان، حدود ۱۷۰۰ هکتار غیر بارور و ۶ هزار و۸۰۰ هکتار بارور است عنوان کرد: شهرستان بویراحمد در سطح ۳ هزار و ۷۰۰ هکتاری، حدود ۷ هزار تن بیشترین تولید گردو در استان را دارد.