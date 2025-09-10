به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، نیرومند صیادی افزود: برداشت گردو در استان از ابتدای شهریور ماه آغاز شد و تا نیمه اول مهر ماه ادامه دارد.

وی گفت: بخشی از گردوی تولیدی در خود استان مصرف و بقیه نیز به استان‌های همجوار همچون اصفهان، فارس و خوزستان صادر می‌شود.

سرپرست امور باغبانی جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: شهرستان‌های مارگون، بویراحمد، چرام، کهگیلویه و دنا بیشترین سطح زیر کشت گردو را دارا هستند.

وی با بیان اینکه از ۸ هزار و ۵۰۰ هکتار سطح زیر کشت گردو در استان، حدود ۱۷۰۰ هکتار غیر بارور و ۶ هزار و۸۰۰ هکتار بارور است عنوان کرد: شهرستان بویراحمد در سطح ۳ هزار و ۷۰۰ هکتاری، حدود ۷ هزار تن بیشترین تولید گردو در استان را دارد.