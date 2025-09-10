دبیر ستاد انتخابات استان فارس، زمان قانونی استعفا و دریافت گواهی عدم سوء پیشینه برای داوطلبان هفتمین دوره انتخابات شورا‌های اسلامی شهر، روستا و تیره‌های عشایری را اعلام کرد.

زمان قانونی استعفا و دریافت گواهی عدم سوء پیشینه داوطلبان شورا‌های فارس اعلام شد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، کمال علوی مدیرکل دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری گفت: داوطلبان شورای اسلامی شهر باید در بازه زمانی ۲۱ تا ۲۷ مهر ۱۴۰۴، سه ماه پیش از آغاز ثبت‌نام، نسبت به استعفا از سمت‌های مشمول و دریافت گواهی عدم سوء پیشینه اقدام کنند.

وی افزود: همچنین داوطلبان شورای اسلامی روستا و تیره‌های عشایری موظف‌اند این مراحل را از ۲۴ تا ۳۰ آبان ۱۴۰۴ انجام دهند.

دبیر ستاد انتخابات استان فارس تأکید کرد: فرمانداران شهرستان‌ها موظف‌اند اطلاع‌رسانی دقیق و گسترده‌ای انجام دهند تا داوطلبان با آگاهی کامل و در زمان مقرر مراحل قانونی را طی کنند و از بروز مشکلات احتمالی در ثبت‌نام جلوگیری شود.