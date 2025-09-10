نماینده ویژه رئیس جمهور در برنامه اقتصاد دریامحور با تاکید بر لزوم بکارگیری ظرفیت های اقتصادی مناطق ساحلی، پروش صدف و ماهی را از جمله فرصت های شغلی سودمند برای بانوان روستایی و عشایر دانست.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی عبدالعلی‌زاده با بیان اینکه توسعه یعنی گذر از لبه دانش جهانی، تصریح کرد: ایران با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود باید حرکت خود را در این مسیر شتاب بخشد، چراکه فاصله با دانش جهانی هر روز بیشتر می‌شود.



نماینده ویژه رئیس جمهور در برنامه اقتصاد دریامحور همچنین توسعه اقتصاد دریا محور را از مصادیق این راهبرد دانست که می‌تواند تمامی ابعاد کشاورزی را دربرگیرد و به توسعه پایدار منجر شود.

وی در نشست بررسی برنامه توانمندسازی اشتغال‌محور زنان روستایی و عشایری با تأکید بر زنجیره ارزش کسب‌وکار در حوزه اقتصاد دریا محور، پرورش جلبک، پرورش صدف و پرورش ماهی در قفس را سه مزیت شغلی اولویت‌دار در مناطق دریا محورمعرفی کرد و افزود: ارتباطات، زیربنای توسعه است وتجربه‌های موفق جهانی نشان می‌دهد آموزش‌های تخصصی، سیاست‌های حمایتی، تغییر نگرش‌های فرهنگی و ایجاد فرصت‌های شغلی متنوع، کلید افزایش مشارکت زنان در بخش دریایی محسوب می‌شود.

عبدالعلی زاده تاکید کرد؛ بهره‌وری بالا، تربیت نیروی انسانی بومی، تولید محصولات با ارزش افزوده بالا و توجه به مزیت‌های رقابتی ایران و منطقه، کلید آبادانی و توسعه کشور است.

در این نشست، مریم طهماسبی، مدیرکل دفتر توسعه فعالیت‌های کشاورزی زنان روستایی و عشایری ضمن ارائه برنامه توسعه دریامحور کسب‌وکار‌های زنان روستایی و عشایری گفت: بیش از ۳۳ درصد جمعیت زنان روستایی و عشایری کشور در هفت استان دریا محور شامل بوشهر، خوزستان، گلستان، سیستان و بلوچستان، گیلان، مازندران و هرمزگان زندگی می‌کنند.

وی با اشاره به مشاغل پیشنهادی این دفتر در حوزه اقتصاد دریا محور افزود: تولید زیورآلات از صدف‌ها، تولید لباس‌های صیادی، تهیه و تولید تور‌های ماهیگیری، فرآوری و عرضه غذا‌های دریایی در سواحل برای جذب گردشگران، تشکیل تعاونی‌های محلی و خانوادگی فرآوری میگو، کشت و فرآوری جلبک‌های دریایی، توسعه صنایع دستی و جانبی از محصولات دریایی، برگزاری تور‌های گردشگری از مزارع میگو و خاویار و تولید محصولات متنوعی همچون کنسرو میگو، پودر ماهی خشک و برگر میگو/ماهی از جمله طرح‌های پیشنهادی است که در قالب زنجیره ارزش کسب‌وکار‌های زنان روستایی و عشایری در مناطق دریا محور دنبال می‌شود.

در پایان این نشست تاکید شد کمیته‌ای مشترک تشکیل شده و موارد مطرح‌شده در آن بررسی و برای اجرای برنامه‌های پیشنهادی تصمیم‌گیری شود.