همزمان با شب میلاد پیامبر اکرم (ص) مجموعه ورزشی نایبند شمالی بندرعباس به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ شهردار بندرعباس در این مراسم گفت: این مجموعه ورزشی در فضایی به مساحت هزار و ۳۰۰ متر مربع؛ زمین چمن مصنوعی، ست بازی کودکان، زمین والیبال و ست تندرستی وسلامت است.
مهدی نوبانی افزود: مجموعه ورزشی نایبند با هزینه ۵۵ میلیارد ریال در مدت شش ماه ساخته شده است.
وی گفت: با بهره برداری از این مجموعه شمار زمینهای ورزشی شهر بندرعباس به ۷۳ مجموعه ورزشی رسید.
مدیر منطقه ۲ شهرداری بندرعباس هم گفت: دو مجموعه کامل ورزشی، شامل بوستان پردیس و مجموعه بزرگ و تفرجگاه پنجه علی نیز تا دهه فجر به بهره برداری میرسد.
رضا پرویز افزود: همچنین دو زمین ورزشی دیگر تا ۲ ماه آینده در شهر بندرعباس به بهره برداری میرسد.
رضا کناری نژاد نائب رئیس شورای شهر بندرعباس نیز گفت: امروز شاهد بهرهبرداری از زمین ورزشی نایبند شمالی بودیم که یکی از محلات قدیمی شهر بندرعباس است.