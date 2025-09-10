به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ شهردار بندرعباس در این مراسم گفت: این مجموعه ورزشی در فضایی به مساحت هزار و ۳۰۰ متر مربع؛ زمین چمن مصنوعی، ست بازی کودکان، زمین والیبال و ست تندرستی و‌سلامت است.

مهدی نوبانی افزود: مجموعه ورزشی نایبند با هزینه ۵۵ میلیارد ریال در مدت شش ماه ساخته شده است.

وی گفت: با بهره برداری از این مجموعه شمار زمین‌های ورزشی شهر بندرعباس به ۷۳ مجموعه ورزشی رسید.

مدیر منطقه ۲ شهرداری بندرعباس هم گفت: دو مجموعه کامل ورزشی، شامل بوستان پردیس و مجموعه بزرگ و تفرجگاه پنجه علی نیز تا دهه فجر به بهره برداری می‌رسد.

رضا پرویز افزود: همچنین دو زمین ورزشی دیگر تا ۲ ماه آینده در شهر بندرعباس به بهره برداری می‌رسد.

رضا کناری نژاد نائب رئیس شورای شهر بندرعباس نیز گفت: امروز شاهد بهره‌برداری از زمین ورزشی نایبند شمالی بودیم که یکی از محلات قدیمی شهر بندرعباس است.