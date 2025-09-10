به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آیین کلنگ‌زنی و آغاز عملیات اجرایی نیروگاه خورشیدی ۲۰۰ مگاواتی گلرنگ امروز در شهرستان مه‌ولات و با حضور وزیر نیرو، مدیران ارشد صنعت برق و جمعی از مسئولان استانی برگزار شد.

هادی مدقق، مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای خراسان، در این مراسم گفت: نیروگاه خورشیدی گلرنگ یکی از بزرگ‌ترین طرحهای انرژی پاک در شرق کشور است که نقش مؤثری در رفع ناترازی انرژی، کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی و افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر خواهد داشت.

وی افزود: این نیروگاه با ظرفیت ۲۰۰ مگاوات و احداث یک پست ۱۳۲ کیلوولت، سالانه مانع از انتشار بیش از ۲۱۹ هزار تن دی‌اکسیدکربن خواهد شد و صرفه‌جویی ۱۱۵ میلیون لیتر سوخت مایع را به همراه دارد.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای خراسان با اشاره به حجم سرمایه‌گذاری این طرح اظهار کرد: برای اجرای این طرح بیش از ۶ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان هزینه پیش‌بینی شده که ۳۰ درصد آن توسط بخش خصوصی و ۷۰ درصد از محل تسهیلات صندوق توسعه ملی تأمین خواهد شد.

به گفته وی، در زمان ساخت نیروگاه برای ۴۰۰ نفر اشتغال مستقیم ایجاد می‌شود و پس از بهره‌برداری نیز ۲۶ فرصت شغلی پایدار در منطقه به وجود خواهد آمد. این طرح در دو مرحله اجرا می‌شود که بر اساس برنامه‌ریزی، ۲۰ مگاوات نخست آن تا پایان امسال و ۱۸۰ مگاوات باقی‌مانده نیز تا پایان سال ۱۴۰۵ به بهره‌برداری خواهد رسید.

گفتنی است از ابتدای سال جاری و با آغاز پویش انرژینو در خراسان رضوی، هر هفته چند نیروگاه خورشیدی به بهره‌برداری رسیده و ظرفیت برق پاک استان به مرز ۲۰۰ مگاوات رسیده است.

آغاز عملیات اجرایی نیروگاه ۲۰۰ مگاواتی گلرنگ، نقطه عطفی در مسیر توسعه انرژی‌های سبز و تثبیت جایگاه خراسان رضوی به عنوان قطب انرژی‌های تجدیدپذیر کشور به شمار می‌رود.