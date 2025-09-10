پخش زنده
هیئت واگذاری به ریاست وزیر اقتصاد با تعویق واگذاری سهام سایپا تا ۶ ماه موافقت کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، چهارصد و سی و هشتمین جلسه هیئت واگذاری به ریاست سید علی مدنیزاده وزیر اقتصاد برگزار شد.
در این جلسه واگذاری شرکتهای خودروساز بررسی و مقرر شد واگذاری سهام شرکت سایپا تا اول اسفند ۱۴۰۴ به تعویق بیفتد تا فرصت کافی برای اصلاحات و آمادهسازی شرکت فراهم شود.
براساس درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت و برنامه اصلاحی ارائهشده، مقرر شد واگذاری این شرکت به مدت حداکثر ۶ ماه (تا اول اسفند) به تعویق بیفتد تا این خودروساز فرصت کافی برای آمادهسازی و بهرهگیری از تمام امکانات جهت اصلاحات لازم را داشته باشد.