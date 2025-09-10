به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ شدآمد(ترافیک) شهری به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های شهروندان ارومیه تبدیل شده است؛ معضلی که علاوه بر اتلاف وقت شهروندان، باعث بروز مشکلات ایمنی و افزایش حوادث رانندگی شده است.

امروز دادستان عمومی و انقلاب مرکز آذربایجان‌غربی به همراه معاون استاندار از چند طرح نیمه‌تمام و گره‌های ترافیکی ارومیه بازدید کردند.

آقای مجیدی در این بازدید با ابراز نگرانی از افزایش تلفات انسانی در تصادفات شهری گفت: فوت ۱۸ نفر در شش‌ماهه نخست امسال در معابر شهری ارومیه قابل قبول نیست و دستگاه‌های مربوطه باید برای کاهش این آمار اقدامات فوری انجام دهند.

آیدین رحمانی شهردار ارومیه نیز در حاشیه این بازدید با اشاره به اقدامات اخیر مدیریت شهری اظهار کرد: در روز‌های گذشته نصب و راه‌اندازی دوربین‌های کنترل ترافیک در کمربندی شهر آغاز شده است و مصرانه با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط در حال رفع مشکلات و ایمن‌سازی معابر هستیم. با اجرای طرح‌های ترافیکی پیش‌بینی می‌شود بخش قابل توجهی از مشکلات ترافیکی برطرف شود.

از سوی دیگر، صمیمی مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان‌غربی نیز تعدد آموزشگاه‌ها در برخی خیابان‌های مهم ارومیه را یکی از عوامل اصلی ازدحام و ترافیک سنگین دانست و تأکید کرد: به هیچ وجه مجوز جدیدی برای تأسیس مدارس در این معابر داده نخواهد شد.