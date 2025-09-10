پخش زنده
با تلاش مرزبانان شهرستان بندرعباس قاچاقچیان در انتقال حدود ۶۰ هزار لیتر سوخت قاچاق از مرزهای آبی خلیجفارس ناکام ماندند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ فرمانده دریابانی بندرعباس گفت: با اشراف اطلاعاتی مرزبانان این شهرستان از قصد قاچاقچیان برای انتقال گازوئیل قاچاق با یک محفظه پلاستیکی بزرگ معروف به مشک ماری مطلع شدند و بررسی موضوع را بهصورت ویژه در دستور کار قرار دادند.
سرهنگ اسلام توحیدی پور افزود: در این عملیات علاوه بر کشف ۶۰ هزار لیتر گازوئیل قاچاق، سه دستگاه خودرو هم توقیف شد.
وی گفت: کارشناسان ارزش محموله کشف شده را بالغ بر ۳ میلیارد ریال برآورد کردهاند.
فرمانده دریابانی بندرعباس افزود: در این رابطه سه متهم دستگیر شدند.
سرهنگ توحیدی پور گفت: سودجویان و مخلان اقتصادی بدانند امروز همبستگی و تعامل مرزبانان و مرزنشینان در حفظ و حراست از مرزهای جمهوری اسلامی ایران در این خطه، بیشتر از هر زمان ممکن است و به یاری خداوند متعال عرصه را بر سودجویان و قاچاقچیان در خشکی و دریا تنگ میکنیم.