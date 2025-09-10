به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ فرمانده دریابانی بندرعباس گفت: با اشراف اطلاعاتی مرزبانان این شهرستان از قصد قاچاقچیان برای انتقال گازوئیل قاچاق با یک محفظه پلاستیکی بزرگ معروف به مشک ماری مطلع شدند و بررسی موضوع را به‌صورت ویژه در دستور کار قرار دادند.

سرهنگ اسلام توحیدی پور افزود: در این عملیات علاوه بر کشف ۶۰ هزار لیتر گازوئیل قاچاق، سه دستگاه خودرو هم توقیف شد.

وی گفت: کارشناسان ارزش محموله کشف شده را بالغ بر ۳ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند.

فرمانده دریابانی بندرعباس افزود: در این رابطه سه متهم دستگیر شدند.

سرهنگ توحیدی پور گفت: سودجویان و مخلان اقتصادی بدانند امروز هم‌بستگی و تعامل مرزبانان و مرزنشینان در حفظ و حراست از مرز‌های جمهوری اسلامی ایران در این خطه، بیشتر از هر زمان ممکن است و به یاری خداوند متعال عرصه را بر سودجویان و قاچاقچیان در خشکی و دریا تنگ می‌کنیم.