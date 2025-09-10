پخت سمنو به مناسبت میلاد پیامبر (ص) در بروجرد
خانواده هنرور در بروجرد بیش از ده سال است با پخت سمنو و پخش آن در بین مردم روز میلاد پیامبر مهربانیها و حضرت صادق (ع) را جشن میگیرند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، بیش از یک دهه است که خانواده هنرور هر ساله مراسم سمنو پزان را در روز میلاد پیامبر مهربانیها با حضور اقوام و همسایهها در شهر بروجرد برگزار میکند.
در این مراسم اقشار مختلف از جوانان تا سالمندان گرد هم میآیند تا پیوندی از ایمان و فرهنگ و همبستگی اجتمایی را به نمایش بگذارند.
مردم شهر بروجرد برگزاری همچین مراسمی را در همچین روزی که نور هدایت به انسانها ارازانی داشته شد را نمادی از روزهای روشن و پرامید برای جامعه اسلامی میدانند.