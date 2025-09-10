پخت سمنو به مناسبت میلاد پیامبر (ص) در بروجرد

خانواده هنرور در بروجرد بیش از ده سال است با پخت سمنو و پخش آن در بین مردم روز میلاد پیامبر مهربانی‌ها و حضرت صادق (ع) را جشن می‌گیرند.