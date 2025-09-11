به منظور تقویت ذخایر خونی استان پایگاه‌های انتقال خون شهرستانهای، یزد، اردکان و میبد در روز جمعه فعال هستند.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مدیر کل انتقال خون استان یزد گفت: با توجه به گرمای هوا و افزایش مسافرت‌ها و به منظور تقویت ذخایر خونی استان پایگاه‌های انتقال خون و مراکز اهدای خون در شهرستانهای، یزد، اردکان و میبد در روز جمعه ۲۱ شهریور از ساعت ۸صبح تا ۱۳ فعال است.

آقایی با بیان اینکه به گروه‌های خونی O مثبت و منفی، A مثبت و AB نیاز بیشتری است خواهشمندیم شهروندان نسبت به اهدای خون اقدام کنند.