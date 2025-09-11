پخش زنده
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: امروز تداوم ناپایداری جوی و ناپایداری شدید دریایی دراستان مورد انتظار است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مجتبی حمزه نژاد افزود: دریا با وزش بادهای شدید جنوب شرقی در تنگه هرمز و دریای عمان و شرق خلیج فارس مواج پیش بینی میشود.
وی گفت: با فعالیت سامانهای بارشی برای استان ابرناکی، رگبار باران و رعد و برق گاه تگرگ و تندباد لحظهای پیش بینی میشود.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان افزود: دریا با وزش بادهای شدید جنوب شرقی در تنگه هرمز و دریای عمان و شرق خلیج فارس مواج پیش بینی میشود و اختلال و محدودیت در رفت وآمد دریایی را به همراه دارد.
حمزه نژاد گفت: بیشینه سرعت باد در محدوده ۵۰ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج دریا به بیش از ۲۰۰ سانتیمتر میرسد و تداوم این شرایط ناپایدار دریایی با شدت و ضعف تا اوایل هفته آینده پیش بینی میشود.
وی توصیه کرد در این مدت شناورهای سبک، صیادی و تفریحی ازرفت آمد دریایی خودداری شود. فعالیتهای دریایی محدود و تمهیدات لازم برای کاهش خسارت احتمالی در بنادر و اسکلهها بویژه در بنادر غربی و مرکزی استان صورت پذیرد.