به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ مرتضی بحرانی گفت: این صنایع که با سرمایه‌گذاری ۳ هزار و ۹۵۰ میلیارد ریال با مشارکت بخش خصوصی راه‌اندازی شده زمینه فرآوری محصولات آبزیان و کشاورزی را فراهم کرده است.

وی از افتتاح طرح فرآوری آبزیان در شهرک صنعتی بوشهر خبر داد و افزود: نخستین طرح، یک واحد پیشرفته عمل‌آوری ماهی و میگو در شهرک صنعتی شماره ۲ بوشهر است که با سرمایه ۳۰۰ میلیارد تومان، ظرفیت فرآوری سالانه ۸ هزار تن و ذخیره‌سازی ۵ هزار تن انواع آبزیان را دارد و اشتغال مستقیم ۴۲ نفر را فراهم کرده است.

بحرانی از افتتاح ۲ واحد بسته‌بندی و سردخانه خرما در شهرستان دشتستان خبر داد و بیان کرد: این واحد‌ها با مجموع سرمایه‌گذاری ۹۵ میلیارد تومان و ظرفیت شش هزار و ۱۰۰ تن برای بسته‌بندی و نگهداری خرما به بهره‌برداری رسیده که توانسته‌اند برای ۵۵ نفر ایجاد شغل کنند.

وی با تأکید بر اهمیت توسعه زنجیره ارزش محصولات کشاورزی به ویژه در بخش‌های شیلات و خرما گفت: تقویت این زنجیره‌ها، علاوه بر ایجاد ارزش افزوده و توسعه اشتغال، زمینه صادرات محصولات کشاورزی و بهبود اقتصاد استان را به طور ملموس فراهم می‌کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی بوشهر با بیان اینکه اکنون ۳۰۲ واحد صنایع تبدیلی با پروانه بهره‌برداری در استان فعال هستند، گفت: این صنایع برای بیش از ۷ هزار نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرده‌اند. این واحد‌ها ظرفیت اسمی فرآوری سالانه ۹۴۸ هزار تن و جذب ماده خام بیش از ۱.۱ میلیون تن را دارند که نقش کلیدی در صنعت کشاورزی استان ایفا می‌کند. ۴۲ واحد فعال در بخش عمل‌آوری و فرآوری آبزیان با ظرفیت اسمی ۱۱۷ هزار تن و جذب سالانه ۱۵۱ هزار تن ماده خام جایگاه ویژه‌ای در زنجیره تولید محصولات شیلات دارند.

وی با اشاره به فعالیت ۱۱۴ واحد بسته‌بندی و فرآوری خرما با ظرفیت اسمی ۱۴۳ هزار و ۸۰۰ تن و قابلیت جذب ۱۶۸ هزار تن ماده خام تصریح کرد: ۱۵۳ واحد سردخانه‌ای استان بوشهر با ظرفیت مجموع ۱۵۰ هزار تن، پشتیبان زنجیره تولید و صادرات هستند. همچنین صنعت تولید رب گوجه‌فرنگی با ۴ واحد صنعتی و ظرفیت اسمی ۱۵ هزار تن، سالانه ۷۳ هزار تن ماده خام جذب می‌کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر تأکید کرد: آمار‌ها نشان می‌دهد صنایع تبدیلی و غذایی استان بوشهر، به ویژه در بخش‌های شیلات، خرما، سردخانه و صنایع غذایی، سهم مهمی در اقتصاد کشاورزی و افزایش اشتغال استان دارند و توسعه این بخش می‌تواند آینده‌ای روشن برای کشاورزی بوشهر رقم بزند.