پرونده‌هایی از جمله خلع ید، قتل و تصرف مال غیر در دیدار مردمی این هفته دادگستری مازندران مورد رسیدگی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، پوریانی رئیس کل دادگستری استان گفت: دیدار مردمی و بدون واسطه مسئولان قضایی مازندران، در عمل به برنامه‌های تعیین شده در سند تحول قضایی برای تقویت ارتباط مردم با قوه قضاییه، طبق روال هر هفته در دادگستری استان مازندران برگزار شد.

‎عباس پوریانی تصریح کرد: در دیدار مردمی این هفته مسئولان قضایی مازندران، ۲۶۷ درخواست مورد بررسی قرار گرفت و دستورات لازم در این خصوص صادر شد.

‎وی بیان داشت: دیدار‌های مردمی با حضور مسئولان قضایی در راستای تکریم مراجعان به دستگاه قضایی استان برگزار می‌شود و شفافیت در پاسخگویی و تسریع در رسیدگی به مطالبات مردم از جمله اهداف برگزاری این جلسات است.

‎پوریانی همچنین با اشاره به تأکیدات رئیس قوه قضاییه مبنی بر لزوم دیدار بدون واسطه مسئولان قضایی با مردم خاطر نشان کرد: با توجه به سیاست‌های ابلاغی دستگاه قضایی ضمن حضور در جمع مردم و اطلاع از مشکلات آنان، اقدامات لازم جهت رسیدگی به مطالب مطرح شده مراجعان صورت می‌گیرد.

رئیس کل دادگستری استان مازندران در پایان گفت: در این جلسه موضوعاتی مانند خلع ید، قتل، تصرف مال غیر و اعمال ماده ۴۷۷ از جانب مراجعین مطرح شد و مورد معاضدت قضایی قرار گرفتند.