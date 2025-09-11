پخش زنده
در نود و هشتمین نشست کمیته حمایت از کسبوکار، تدابیر ویژه برای حمایت از فعالان اقتصادی آسیبدیده از حادثه بندر شهید رجایی و مشکلات واحدهای تولیدی مرتبط با موضوع درج قیمت تولیدکننده و مصرفکننده بهطور همزمان بر روی محصول، بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نود و هشتمین نشست کمیته حمایت از کسبوکار با دستور بررسی تدابیر ویژه برای حمایت از فعالان اقتصادی آسیبدیده از حادثه بندر شهید رجایی در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد. معاون حقوقی رئیسجمهور بر ضرورت اصلاح فرآیندهای تصمیمگیری در شرایط بحرانی تاکید کرد.