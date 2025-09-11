نودوهشتمین نشست کمیته حمایت از کسب‌وکار

در نود و هشتمین نشست کمیته حمایت از کسب‌وکار، تدابیر ویژه برای حمایت از فعالان اقتصادی آسیب‌دیده از حادثه بندر شهید رجایی و مشکلات واحد‌های تولیدی مرتبط با موضوع درج قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده به‌طور هم‌زمان بر روی محصول، بررسی شد.