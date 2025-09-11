رییس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی گفت: در راستای ساماندهی و کنترل بازار مرغ، مانور مشترک تشدید نظارت و بازرسی از روند تولید از درب مرغداری‌ها تا عرضه مرغ گرم در سطح فروشگاه‌ها و مراکز عرضه در سطح شهر با حضور اکیپ‌های نظارتی و بازرسی سازمان جهاد کشاورزی و ادارات تابعه در استان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ محمدرضا اصغری اظهار کرد: این مانور با مشارکت، معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی، معاونت بهبود تولیدات دامی، مدیریت بازرسی و نظارت بر بازار محصولات کشاورزی استان، اداره کل دامپزشکی، اداره کل پشتیبانی امور دام و بسیج جامعه مهندسین کشاورزی و همراهی ۴۰ نفر بازرس اجرا شد.

وی افزود: در این مانور، روند توزیع مرغ از درب کشتارگاه‌ها تا فروشگاه‌های عرضه مورد پایش قرار گرفت و اقدامات لازم برای جلوگیری از خروج مرغ از استان در جهت تنظیم بازار این محصول انجام شد و این موضوع با جدیت استمرار می‌یابد.

رییس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی با تاکید بر استمرار نظارت‌ها خاطرنشان کرد: نظارت شبانه بر فعالیت کشتارگاه‌ها نیز به‌منظور رصد میزان مرغ زنده ورودی و لاشه خروجی در حال انجام است تا کوچک‌ترین خللی در تامین نیاز مردم ایجاد نشود.

وی همچنین تاکید کرد: با هرگونه تخلف در حوزه عرضه و توزیع کالا‌های اساسی به‌ویژه مرغ، که معیشت و سبد غذایی مردم را تحت تأثیر قرار دهد، برخورد جدی و قانونی خواهد شد.