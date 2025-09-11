۶۰ طرح نیمه تمام آموزشی در شهرستان‌های داراب و زرین دشت تا پایان امسال تکمیل و به بهره برداری می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،محمدجواد عسکری نماینده مردم شهرستان‌های داراب و زرین دشت در مجلس شورای اسلامی در بازدید از مدارس فرسوده شهرستان داراب گفت: برای تکمیل و بهره برداری از ۶۰ طرح نیمه تمام آموزشی در داراب و زرین دشت تا پایان امسال، ۲۴۰ میلیارد تومان اعتبار از محل اعتبارات در اختیار نماینده، به مناطق محروم اختصاص داده می‌شود.

همچنین سرپرست اداره آموزش و پرورش داراب افزود: در شهرستان داراب در سال تحصیلی جدید، بیش از ۳۸ هزار دانش آموز در ۳۵۰ واحد آموزشی این شهرستان به تحصیل مشغول می‌شوند که بیش از ۶۰ درصد مدارس فرسوده است و نیاز به بازسازی دارد.

قاسم نعمتی بیان کرد: علاوه بر فرسوده بودن مدارس کمبود تجهیزات و امکانات یکی دیگر از مشکلات این واحد‌های آموزشی در شهرستان داراب است.