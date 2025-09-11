تیم‌های ملی والیبال زنان و زیر ۱۸ سال دختران در سه دیدار دوستانه و تدارکاتی با حضور بانوان تماشاگر به مصاف یکدیگر می‌روند.

برگزاری سه دیدار دوستانه تیم‌های ملی والیبال بانوان و زیر ۱۸ سال دختران

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، لیگ ملت‌های والیبال زنان آسیای مرکزی (کاوا) ۱۹ تا ۲۵ مهر به میزبانی نپال و بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی ۱۶ تا ۳۰ آبان در ریاض عربستان سعودی، دو رویداد پیش روی تیم ملی والیبال زنان ایران در سال ۱۴۰۴ است.

همچنین تیم دختران زیر ۱۸ سال ایران در چهارمین دوره بازی‌های المپیک آسیایی نوجوانان در بحرین شرکت خواهد کرد.

دو تیم در سه دیدار تدارکاتی و دوستانه در سالن فدراسیون والیبال به مصاف یکدیگر خواهند رفت که ورود تماشاگران و علاقمندان زن این رشته ورزشی برای تماشای این بازی‌ها آزاد است.

برنامه دیدار‌های تدارکاتی و دوستانه تیم‌های ملی بزرگسالان و زیر ۱۸ سال دختران به قرار زیر است:

شنبه ۲۲ شهریور ساعت ۱۵ تا ۱۸

دوشنبه ۲۴ شهریور ساعت ۱۵ تا ۱۸

سه‌شنبه ۲۵ شهریور ساعت ۱۵ تا ۱۸