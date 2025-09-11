به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛نماز عبادی و سیاسی جمعه این هفته شهر ارومیه به امامت حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمهدی قریشی نماینده ولی فقیه در آذربایجان‌غربی و امام جمعه ارومیه مصلی بزرگ امام خمینی (ره) اقامه خواهد شد.

سخنران پیش از خطبه ها نیز حجت الاسلام و المسلمین جوانبخت مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان آذربایجان غربی خواهد بود.

درب‌های مصلی از ساعت ۱۰:۳۰ به روی نمازگزاران باز خواهد شد.