نماز جمعه این هفته شهر ارومیه به امامت حجتالاسلام والمسلمین سیدمهدی قریشی اقامه خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛نماز عبادی و سیاسی جمعه این هفته شهر ارومیه به امامت حجتالاسلام والمسلمین سیدمهدی قریشی نماینده ولی فقیه در آذربایجانغربی و امام جمعه ارومیه مصلی بزرگ امام خمینی (ره) اقامه خواهد شد.
سخنران پیش از خطبه ها نیز حجت الاسلام و المسلمین جوانبخت مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان آذربایجان غربی خواهد بود.
دربهای مصلی از ساعت ۱۰:۳۰ به روی نمازگزاران باز خواهد شد.