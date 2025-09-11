هفته فرهنگی قزوین با برنامه‌های شاد در محلات شهر همراه بود، اما در شهر ضیاآباد، معضل سگ‌های ولگرد نگرانی شهروندان را برانگیخته است. «خبر ۲۰» گزارش شهروند خبرنگار در این خصوص را پیگیری می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، در ضیاآباد؛ تجمعی نگران‌کننده از سگ‌های ولگرد، امنیت روانی مردم را به خطر انداخته است.

شهروند خبرنگار ما، آقای لشکری، گزارشی از وضعیت نگران‌کننده سگ‌های بدون صاحب در شهر ضیاآباد ارسال کرده است. وی در این باره گفت: متاسفانه در حدود دو تا سه ماه اخیر، حضور سگ‌های ولگرد در شهر ضیاآباد به شدت افزایش یافته و این مسئله، نگرانی‌های جدی را برای سلامت روانی، اجتماعی و بهداشت عمومی مردم به وجود آورده است.

آقای لشکری در خصوص پیگیری‌های صورت گرفته از مراجع ذیربط، افزود: با روابط عمومی شهرداری ضیاآباد صحبت کردیم. آنها اعلام کردند اقداماتی در حال انجام است، اما برخی شهروندان معتقدند این سگ‌ها مدت‌هاست در شهر حضور دارند و جمع‌آوری آن‌ها به صورت کامل و مؤثر صورت نگرفته یا نظارتی بر روند جمع‌آوری و نگهداری آن‌ها وجود ندارد.

وی با اشاره به آغاز فصل بازگشایی مدارس، بر تشدید این نگرانی‌ها تاکید کرد: با شروع سال تحصیلی، حضور این سگ‌ها در نزدیکی مدارس و مراکز آموزشی بیشتر شده است. هرچند تاکنون گزارشی مبنی بر حمله مستقیم سگ‌های ولگرد به عابران یا دانش‌آموزان دریافت نکرده‌ایم، اما ترس از وقوع حوادث بین مردم وجود دارد و این نگرانی روانی بسیار جدی است.

«خبر ۲۰» این موضوع را از مسئولین مربوطه پیگیری خواهد کرد.