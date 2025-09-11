با فرا رسیدن پاییز، قزوین با اجرای طرح‌های آبخیزداری به استقبال بارش‌ها می‌رود. مدیرکل منابع طبیعی استان بر نقش حیاتی این طرح‌ها در مهار سیل و احیای سفره‌های زیرزمینی، تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، با نزدیک شدن فصل پاییز و بارش‌ها، مدیریت صحیح روان آب‌ها و جلوگیری از وقوع سیلاب، همگام با تغذیه سفره‌های زیرزمینی و حمایت از پوشش گیاهی و جانوری، اهمیت دوچندانی می‌یابد. در همین راستا، مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان، خانم اسدی، در استودیوی «خبر ۲۰» به تشریح جزئیات طرح‌های آبخیز تا جالیز و نتایج آن‌ها پرداخت.

نتایج طرح‌های آبخیزداری؛ از ماهین طارم تا الموت شرقی

اسدی با اشاره به اجرای پروژه‌های "آبخیز جالیز" در سال گذشته، که با همکاری بسیج سازندگی انجام شده، توضیح داد: هدف از اجرای این طرح‌ها، نفوذ دادن روان آب‌های فصلی به داخل زمین از طریق سازه‌هایی است که در بالادست ساخته می‌شوند. این کار به تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی کمک کرده و قنات‌ها و چاه‌ها را پرآب‌تر می‌کند تا کشاورزان بتوانند از این منابع برای کشت و کار خود بهره‌مند شوند.

وی افزود: در سال گذشته، دو پروژه بزرگ در استان به مرحله اجرا درآمد؛ یکی در روستای سبزمت از حوزه ماهین طارم و دیگری در روستای خوبان الموت شرقی. این پروژه‌ها علاوه بر جلوگیری از سرعت بارش‌ها و هدایت روان آب‌های سیل‌آسا به سمت روستاها، به انباشت رسوبات نیز کمک کرده و آب را به لایه‌های زیرین زمین نفوذ می‌دهند.

برنامه‌های آتی برای مناطق کوهستانی و مستعد سیل

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان در پاسخ به سوالی در خصوص اهمیت ویژه طرح‌های آبخیزداری در مناطق کوهستانی مانند الموت که دارای شالیزارهای فراوان است، اظهار داشت: یکی از پروژه‌های ما در روستای خوبان الموت شرقی اجرا شده است. برنامه‌هایی برای ادامه این طرح‌ها در سال جاری نیز داریم، اما اجرای هر پروژه نیازمند مطالعات دقیق است که متاسفانه بخشی از این مطالعات به دلیل کمبود اعتبار ناقص مانده است. امیدواریم با بودجه تخصیص یافته امسال، بتوانیم این مطالعات را تکمیل کرده و پروژه‌ها را به ترتیب اولویت اجرا کنیم.

دعوت به همکاری؛ کلید موفقیت پروژه‌های آبخیزداری

اسدی در پایان، از شهروندان درخواست کرد تا همکاری لازم را با این پروژه‌ها داشته باشند: "در بسیاری از روستاها شاهد همکاری خوب مردم بوده‌ایم، اما گاهی در برخی روستاها، همکاری لازم با این پروژه‌ها صورت نمی‌گیرد. این در حالی است که اجرای موفق این طرح‌ها به نفع خود روستاهاست؛ هم از اثرات مخرب سیل جلوگیری می‌کند و هم منابع آبی آن‌ها را تقویت می‌نماید. اگرچه نتایج این پروژه‌ها ممکن است بلافاصله مشهود نباشد، اما در طول یک سال آینده، افزایش آبدهی سفره‌های زیرزمینی به وضوح قابل مشاهده خواهد بود.