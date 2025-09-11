پخش زنده
در هفته سوم رقابتهای لیگ دسته اول فوتبال کشور، تیم شناورسازی پی پشت قشم حریف خود تیم مس کرمان را برد تا با شش امتیاز در جایگاه دوم جدول قرار گیرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، پنج شنبه شب تیم شناورسازی با تک گل میلاد جهانی در ورزشگاه خلیج فارس مهمانش را شکست داد تا با این برد شش امتیازی شود.
شناور سازی پس از تیم هوادار که با ۷ امتیاز صدرنشین است، در جایگاه دوم جدول رده بندی قرار دارد.
اما دیگر نماینده هرمزگان تیم پالایش نفت بندرعباس که در تهران مهمان تیم نیروی زمینی بود با یک گل مغلوب شد.
تیم پالایش نفت با این شکست چهار امتیازی باقی ماند و در رده هفتم جدول قرار گرفت.