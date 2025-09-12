معاون وزیر صمت در بازدید از صنایع شهرستان اسفراین گفت: قطعی‌های مکرر برق و تامین منابع مالی بانکی، دو مشکل اساسی صنایع است که برای رفع آن، مساعدت بانک‌های صنعت و معدن را جلب خواهیم کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ ابراهیم شیخ درسفر به شهرستان اسفراین، بازدیدی واحد‌های صنعتی آذین فورج، قطعه‌تراش دقیق، کیمیا صبا، فولاد و لوله‌گستر داشت.

در این بازدید، معاون وزیر صمت با اشاره به جایگاه صنایع اسفراین در زنجیره تولید ماشین‌سازی و فولاد کشور، گفت: یکی از مشکلات اصلی این واحدها، قطعی مکرر برق است که روند تولید را با مخاطره جدی مواجه کرده است.

وی افزود: این صنایع جزو صنایع سنگین محسوب می‌شوند و کاهش و قطعی برق آنها، تداوم فعالیتشان را تهدید می‌کند.

شیخ همچنین از برنامه‌ریزی برای تأمین مالی طرح‌های نیمه‌تمام این واحد‌ها از طریق بانک‌ها، به‌ویژه بانک صنعت و معدن خبر داد.

حمایت دولت از صنایع با بخشودگی بدهی‌های مالیاتی

قوامی نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی، نیز اعلام کرد: بر اساس ماده ۲۵ قانون فضای کسب و کار مقرر شد قطعی‌های برق با عنوان بدهی دولت به صنایع تولیدی و خدماتی باشد و به شکل هزینه‌های مانند برق و آب، بدهی‌های مالیاتی به دولت منظور شود تا فشار مالی بر صنایع کاهش یابد.

وی همچنین از پیگیری طرح‌های تکمیلی در واحد‌های «آذین فورج»، «کیمیا صبا» و طرح‌های مرتبط با انرژی‌های تجدیدپذیر و مدیریت پساب در «فولاد» و «لوله‌گستر» خبر داد و تأکید کرد: تأمین مالی این طرح‌ها با حمایت مستقیم وزیر صورت می‌گیرد تا مسیر توسعه صنعتی شهرستان هموار شود.

این بازدید و تصمیمات اتخاذ شده، نویدبخش گام‌های مؤثر در رفع موانع تولید و تقویت زیرساخت‌های صنعتی اسفراین بود.