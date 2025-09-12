به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان غربی گفت: شب گذشته گزارشی مبنی بر واژگونی یک دستگاه خودروی سواری پژو ۴۰۵ در محور سلماس _ تسوج (سه راهی چوپانلو) به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان اعلام شد.

حمید محبوبی افزود: بلافاصله نجاتگران هلال احمر پایگاه امداد و نجات شهرک صنعتی شهرستان سلماس به محل حادثه اعزام شدند.

به گفته وی این حادثه ۳ مصدوم داشت که مصدومین حادثه بعد از رهاسازی و انجام اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی به مرکز درمانی انتقال داده شدند.

یحیی خلیلی، معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌غربی در این عملیات حضور میدانی داشت.