به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: وضعیت دریا با وزش باد‌های نسبتا شدید جنوب شرقی در تنگه هرمز، دریای عمان و خلیج فارس مواج پیش بینی می‌شود؛ و اختلال و محدودیت در تردد‌های دریایی را به همراه خواهد داشت.

مجتبی حمزه نژاد افزود: بیشینه سرعت باد در شرق و جنوب تنگه هرمز در محدوده ۵۰ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج دریا تا ۲۰۰ سانتیمتر خواهد رسید. توصیه می‌شود طی این مدت شناور‌های سبک، صیادی و تفریحی از تردد خودداری نمایند. فعالیت‌های دریایی محدود گردد و تمهیدات لازم جهت تردد ایمن سایر شناور‌ها در بنادر و اسکله‌های استان صورت پذیرد. وزش باد‌های نسبتا شدید جنوب شرقی تا اواخر وقت روز یکشنبه (۲۳ شهریورماه) تداوم خواهد داشت.

وی گفت: در ساعات بعدازظهر و اوایل شب نیز در ارتفاعات استان به ویژه بشاگرد، حاجی آباد، بستک، محدوده تنگه هرمز و برخی سواحل رشد ابر‌های همرفتی، رشد ابر‌های همرفتی همراه با رگبار باران و رعد و برق گاه تگرگ، تندباد لحظه‌ای و سیلابی شدن مسیل‌ها ورودخانه‌های فصلی پیش بینی می‌شود.

حمزه نژاد افزود: در مناطقی که شرایط بارشی مهیا نباشد، بروز گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا محتمل خواهد بود. توصیه می‌شود از قرارگیری در مجاورت و بستر رودخانه‌های فصلی و صعود به ارتفاعات خودداری شود.

وی گفت: تداوم این شرایط جوی با شدت و ضعف تا اواسط هفته پیش رو در استان مورد انتظار است. تقویت نقطه‌ای بارش‌ها طی اوایل هفته پیش رو محتمل خواهد بود.

بیشتر بخوانید؛ پیش بینی وضعیت جوی، دریایی ودمایی هرمزگان ۲۰ شهریور

به لحاظ دمایی در این مدت، نوسانات دمایی تغییرات چندانی نخواهد داشت.