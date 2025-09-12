نخستین جشنواره تئاتر عروسکی فارس برگزار میشود
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس از برگزاری نخستین جشنواره تئاتر عروسکی استان فارس همزمان با سیوششمین جشنواره تئاتر استان خبر داد.
سولماز دهقانی با اشاره به وقفه طولانی در اجرای تئاتر عروسکی در فارس گفت: این جشنواره فرصتی تازه برای هنرمندان خلاق است تا آثار خود را در قالب نمایشهای صحنهای و خیابانی به مخاطبان عرضه کنند. وی تأکید کرد که این رویداد به صورت غیررقابتی برگزار میشود تا تمرکز بر معرفی آثار فاخر و حمایت از ظرفیتهای بومی باشد.
به گفته دهقانی، جشنواره در دو بخش صحنهای و خیابانی برگزار خواهد شد. در بخش صحنهای، اولویت با آثاری است که ویژه این جشنواره تولید شده باشند و در بخش خیابانی نیز بر مضامین آیینی، سنتی و استفاده از عروسکهای محلی فارس تأکید شده است.
برگزاری کارگاههای تخصصی، نشستهای تحلیلی با اساتید و جلسات انتقال تجربه با هنرمندان پیشکسوت از جمله برنامههای جنبی این جشنواره است.
مهلت ارسال آثار تا ۱۵ مهرماه تعیین شده و بازبینی آثار بین ۱۶ تا ۱۹ مهر انجام میشود. نتایج اولیه ۲۳ مهر اعلام خواهد شد و اجرای عمومی آثار منتخب از ۲ تا ۹ آبان در استان فارس برگزار میشود.