مراسم گرامیداشت میلاد باسعادت پیامبر اعظم (ص) و امام جعفر صادق (ع) و گرامیداشت هفته وحدت، در آستان متبرکه امامزاده سید بهلول خوی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ در این آیین که با حضور علمای شیعه و سنی، خانوادههای معظم شهدا و جمعی از اهالی منطقه همراه بود، حجتالاسلام حجت قاسمخانی امام جمعه شهرستان خوی با تبریک هفته وحدت، پیامبر اکرم (ص) را محور اتحاد مسلمانان دانست و بر ضرورت حفظ انسجام اسلامی در برابر توطئههای دشمنان تاکید کرد.
همچنین یکی از روحانیون اهل سنت در این مراسم با بیان اینکه محبت به پیامبر و اهل بیت (ع) رمز عزت و همبستگی امت اسلامی است، هفته وحدت را فرصتی برای تعمیق اخوت و همدلی میان پیروان مذاهب اسلامی برشمرد.
این برنامه با اجرای مدیحهسرایی و مولودیخوانی به مناسبت میلاد پیامبر رحمت و امام صادق (ع) پایان یافت.