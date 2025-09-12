پخش زنده
امام جمعه باروق گفت: انصاف نیست فقط به ضعفها پرداخته شود، بلکه خدمات دولت محترم در کنار نقدها نیز باید بازگو شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ حجتالاسلام کبیری ظهر امروز در خطبههای نماز جمعه باروق با اشاره به فرمایش امیرالمؤمنین علی (ع) در نهجالبلاغه اظهار داشت: تقوا رئیس اخلاق است، چرا که بازدارنده از رذایل بوده و در هر لحظه از زندگی انسان خود را نشان میدهد.
وی در ادامه با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر روایت خدمات دولت گفت: انصاف نیست فقط به ضعفها پرداخته شود، بلکه خدمات دولت محترم در کنار نقدها نیز باید بازگو شود. بهویژه در منطقه، فرماندار، بخشداران و برخی روسای ادارات با تلاش شبانهروزی در خدمت به مردم هستند و قدردانی از آنان ضروری است.
خطیب جمعه باروق همچنین به برگزاری برنامههای فرهنگی هفته وحدت در شهرستان اشاره کرد و افزود: طی این هفته مراسمات ارزشمندی با حضور سخنرانان و مداحان کشوری برگزار شد، اما متأسفانه برخی افراد به دنبال منافع شخصی، برای تضعیف فرماندار پرتلاش شهرستان اقدام به جوسازی میکنند. در حالی که خبرنگاران، مطالبهگران و فعالان فضای مجازی باروق قبل از آنان آماده واکنش به چنین رفتارهایی هستند.
کبیری در بخش دیگری از سخنان خود به حمله اخیر رژیم صهیونیستی به قطر اشاره کرد و گفت: رژیم خبیث صهیونی نهتنها علیه دشمنان بلکه علیه دوستان خود نیز دست به تجاوز میزند و در پی تحقق رؤیای «اسرائیل بزرگ» است.
وی ادامه داد: کشوری مانند قطر که شریک راهبردی آمریکا محسوب میشود و بزرگترین پایگاه نظامی این کشور را در خاک خود جای داده، مورد حمله اسرائیل قرار گرفت و کشورهای غربی نیز در این اقدام همراهی کردند. مردم جهان امروز این واکنش منفعلانه قطر را با پاسخ قاطع جمهوری اسلامی ایران مقایسه میکنند؛ جایی که ایران با موشکهای بالستیک مراکز راهبردی رژیم صهیونیستی را هدف قرار داد و آنان را مجبور به پیشنهاد آتشبس کرد.