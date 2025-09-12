به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ با هدف محکومیت جنایات رژیم نژادپرست صهیونیستی راهپیمایی جمعه‌های خشم و نصر (همدلی و ایستادگی) با حضور نماینده ولی فقیه در استان، استاندار آذربایجان‌غربی و اقشار مختلف مردم و مسئولان، امروز پس از اقامه نماز جمعه ارومیه برگزار شد.

این مراسم از مقابل مصلی امام خمینی (ره) به طرف خیابان شهید نوری (گلدیس سابق) تا تقاطع خیابان شهید پزشکیان برگزار شد و شرکت کنندگان با سردادن شعار های مرگ بر آمریکا و مرگ براسرائیل حمایت قاطع خود را از ملت مظلوم فلسطین اعلام کردند.

در پایان این راهپیمایی حاضران با آتش زدن پرچمهای آمریکا و رژیم صهیونیستی خشم و نفرت خود را از جنایتهای رژیم کودک کش صهیونی ابراز کردند.