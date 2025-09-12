امامان و خطیبان جمعه شیعه و اهل سنت هرمزگان با محکوم کردن تجاوز رژیم صهیونیستی به خاک قطر به مسائل و مشکلات شهرستان‌های خود پرداختند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس، شیخ علی جلالی خطیب نماز جمعه اهل سنت بندرعباس با قدردانی از حضور مردم در مراسم‌های هفته وحدت بر لزوم محکومیت و اتحاد جوامع اسلامی در برابر حمله رژیم صهیونیستی به کشور‌های منطقه و مقابله با این رژیم تاکید کرد.

** نمازجمعه میناب

آیت الله محسن ابراهیمی امام جمعه میناب گفت: باید در مدارس درس سواد رسانه‌ای تدریس شود تا جوانان و نوجوانان راه‌های استفاده از رسانه و مقابله با دشمنان را بیاموزند.

** نمازجمعه جاسک

حجت‌الاسلام و المسلمین عباس ذاکری امام جمعه جاسک خواستار تعیین تکلیف مدیر آموزش و پروش شهرستان جاسک شد و از مسئولان خواست وعده ساخت زمین چمن روستای جانوری را عملیاتی کنند.

** نمازجمعه قشم

حجت الاسلام و المسلمین غلامرضا حاجبی امام جمعه قشم گفت: مردم، علما و مسئولان در قشم به امر وحدت و نهادینه شدن اتحاد و همدلی و برادری توجه جدی دارند و با افراد یا افکار تفرقه انداز مقابله می‌کنند.

** نمازجمعه بشاگرد

حجت الاسلام و المسلمین حسین غلامی امام جمعه بشاگرد گفت: حرکت کاروان صمود برای رفع محاصره غزه یک نماد قدرتمند علیه ظلم است.

** نمازجمعه سیریک

حجت الاسلام والمسلمین محسن سالاری امام جمعه سیریک ضمن گفت: نشست نماینده ولی فقیه استان هرمزگان با بزرگان و رؤسای طواف شنیدن درد و دل آنها در شهرستان نمونه بارز جهاد تبیین و مکمل خدمات هفته‌ی دولت بود.

**نماز جمعه بندرخمیر

حجت‌الاسلام والمسلمین شعیب صالحی امام جمعه خمیر گفت: خانه شعر و ادب در این شهرستان وضعیت نابسامانی دارد.

** نمازجمعه پارسیان

حجت‌الاسلام و المسلمین روح‌الله اولیایی امام جمعه موقت پارسیان گفت: امنیت اجاره‌ای آمریکا به معنای آن است که هر زمان اراده نکند، از متحدان خود دفاع نکرده و حتی به آنان خیانت هم می‌کند.

** نماز جمعه حاجی آباد

حجت الاسلام و المسلمین مهدی دُری امام جمعه حاجی آباد گفت: دولت باید حل مشکلات معیشتی را در اولویت اول سیاست‌های اجرایی خود قرار دهد.

** نماز جمعه رودان

‌حجت الاسلام و المسلمین محمدبارانی امام جمعه رودان گفت: مسؤلان نگاه و توجه ویژه‌ای به حل مشکلات معیشتی مردم کنند.

* نماز جمعه هرمز

حجت الاسلام والمسلمین جعفر رستا خیز امام جمعه هرمز گفت: تعیین و تکلیف مدیر اجرایی جزیره هرمز و اختصاص آمبولانس دریایی به این جزیره از مهم‌ترین دغدغه‌های مردم است.

** نمازجمعه توکهور و هشتبندی

حجت‌الاسلام و المسلمین سید علی پورحسینی امام جمعه توکهور و هشتبندی گفت: اگر کشور‌های عربی به جایی حمایت از سران استکبار جهانی، ثروت شان را در اختیار نیرو‌های مقاومت می‌گذاشتند امروز اثری از این رژیم منحوس نبود.