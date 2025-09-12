به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مراسم قرعه کشی اوزان دهگانه رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی بزرگسالان جهان، بعد از ظهر امروز جمعه ۲۱ شهریور در شهر زاگرب کرواسی برگزار شد و ۷ کشتی گیر مازندرانی حاضر در این رقابت‌ها، حریفان خود را شناختند.

رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی بزرگسالان جهان از فردا شنبه ۲۲ شهریور در زاگرب کرواسی آغاز می‌شود.

نتایج قرعه نمایندگان کشورمان به شرح زیر است:

در وزن ۵۷ کیلوگرم که ۳۱ شرکت کننده دارد، علی مؤمنی (مازندران) در دور نخست با توماس ایپ از سوئیس مبارزه می‌کند و در صورت غلبه بر این حریف در دور بعد به مصاف برنده کشتی میان رومن براوو یانگ مکزیک و نیکولاس استشله از آلمان می‌رود. اسپنسرلی از آمریکا و عظمت توسکایف از صربستان در گروه مومنی قرار دارند.

در وزن ۶۱ کیلوگرم که ۲۶ نفر حضور دارند احمد محمدنژاد جوان در دور نخست با جاشوا کرامر از اکوادور کشتی می‌گیرد و در صورت گذر از این حریف، در دور بعد به مصاف نورالدین نوروزاف از آذربایجان می‌رود. زائور اوگویف از روسیه و سودا از ژاپن در آن سوی جدول حضور دارند.

در وزن ۶۵ کیلوگرم که مسابقات آن با حضور ۳۴ نفر برگزار می‌شود رحمان عموزاد خلیلی (مازندران) پس از استراحت در دور نخست در دور دوم با اکرام جان خادجی مورادوف از قرقیزستان مصاف می‌دهد و در صورت غلبه بر این حریف در دور بعد به مصاف برنده مبارزه میان ریل وودس از آمریکا و ماکسیم ساچولتان از مولداوی می‌رود. کیوکا قهرمان المپیک از ژاپن در آن سوی جدول حضور دارد و تا دیدار فینال با نماینده کشورمان رو‌به‌رو نخواهد شد.

در وزن ۷۰ کیلوگرم که ۲۹ نفر شرکت کرده‌اند، امیرمحمد یزدانی (مازندران) در دور نخست با کانان هیبت اف از آذربایجان پیکار می‌کند و در صورت گذر از این حریف، در دور بعد به مصاف برنده برنده کشتی گیران شانون هانا از باهاماس و آنتونی وسلی از کیپ ورد می‌رود. آئویاگی از ژاپن، اسماعیل موسکایف از مجارستان، راسادین از تاجیکستان و کازریک از روسیه در گروه یزدانی حضور دارند.

در وزن ۷۴ کیلوگرم که ۳۵ نفر حضور دارند، یونس امامی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با هرایر علیخانیان از ارمنستان کشتی می‌گیرد و در صورت پیروزی در این دیدار در دور سوم با برنده مبارزه میان سنور دمیرتاش از ترکیه و داسیلوا از برزیل رو‌به‌رو می‌شود. سالکازانوف از اسلواکی در گروه امامی حضور دارد؛ و سیداکوف در آن سوی جدول قرار گرفته است.

در وزن ۷۹ کیلوگرم که ۲۷ شرکت کننده دارد، محمد نخودی (مازندران) پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم به مصاف برنده کشتی میان میشل لابرویلا از پورتوریکو و آمیت از هند می‌رود. ماگومت اولویف از تاجیکستان و اسخربک گولایف از اسلواکی در گروه نخودی حضور دارند. احمد عثمانوف روس در آن سوی جدول حضور دارد.

در وزن ۸۶ کیلوگرم که مسابقات آن با حضور ۲۹ نفر برگزار می‌شود، کامران قاسم پور (مازندران) در دور نخست به مصاف موخامد عبداله یف از قرقیزستان می‌رود و در صورت گذر از این حریف، در دور بعد با برنده کشتی میان هاده آیدوسی از چین و باتبیلگون نادامبات از مغولستان پیکار می‌کند. ابراگیم کادیف روس در گروه قاسم پور حضور دارد و احتمال سرشاخ شدن وی با قاسم پور در مرحله نیمه نهایی وجود دارد. زاهید والنسیا از آمریکا نیز در گروه قاسم پور است، اما تا مرحله نیمه نهایی به نماینده کشورمان برخورد نخواهد کرد.

در وزن ۹۲ کیلوگرم که ۲۶ نفر حضور دارند، امیرحسین فیروزپور (مازندران) پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با برنده مبارزه میان احمد باتایف از بلغارستان و یاروسلاو یادکوفسکی از بلاروس مصاف خواهد داد. امان اله گادجی ماگمدوف از روسیه در گروه فیروزپور قرار دارد و تا مرحله نیمه نهایی به نماینده کشورمان برخورد نخواهد کرد. دارون کوراگلیف از یونان و آرش یوشیدا از ژاپن در آن سوی جدول حضور دارند.

در وزن ۹۷ کیلوگرم که ۲۹ شرکت کننده دارد، امیرعلی آذرپیرا در دور نخست به مصاف گانخویاگ گانباتار از مغولستان می‌رود و در صورت شکست این حریف، در دور بعد به مصاف برنده نمایندگان رادو لیفتر از مولداوی و احمد ماگامایف از بلغارستان خواهد رفت. احمد تاج الدینوف قهرمان جهان و المپیک از بحرین در گروه آذرپیرا حضور دارد و تا مرحله نیمه نهایی با آذرپیرا برخورد نخواهد کرد. ماگومدخان ماگمدوف از آذربایجان نیز در گروه آذرپیرا حضور دارد که احتمال برخوردش با نماینده کشورمان در مرحله یک چهارم نهایی وجود دارد.

در وزن ۱۲۵ کیلوگرم که رقابت‌های آن با حضور ۲۷ نفر برگزار می‌شود، امیرحسین زارع (مازندران) پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم به مصاف برنده دمیتری دوسکوف از مولداوی و یانووان اسمیت از پورتوریکو می‌رود. ویات هندریکسون از آمریکا در گروه زارع قرار دارد و احتمال برخوردش با زارع در مرحله نیمه نهایی خواهد بود.

برنامه این مسابقات به وقت ایران به شرح زیر است:

شنبه ۲۲ شهریورماه:

ساعت ۱۲ تا ۱۵:۳۰: مسابقات مقدماتی اوزان ۶۱، ۷۰، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد

ساعت ۲۰:۳۰ تا ۲۲: مسابقات نیمه نهایی اوزان فوق

یکشنبه ۲۳ شهریورماه:

ساعت ۱۲ تا ۱۵:۳۰: مسابقات شانس مجدد اوزان روز قبل و مقدماتی اوزان ۵۷، ۷۴، ۷۹ و ۹۲ کیلوگرم کشتی آزاد

ساعت ۱۸ تا ۱۹: مسابقات نیمه نهایی اوزان فوق

ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱:۳۰: مسابقات فینال و رده بندی اوزان ۶۱، ۷۰، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد

دوشنبه ۲۴ شهریورماه:

ساعت ۱۲ تا ۱۵:۳۰: مسابقات شانس مجدد اوزان روز قبل و مقدماتی اوزان ۶۵ و ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد

ساعت ۱۸ تا ۱۹: مسابقات نیمه نهایی اوزان فوق

ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱:۳۰: مسابقات فینال و رده بندی اوزان ۵۷، ۷۴، ۷۹ و ۹۲ کیلوگرم کشتی آزاد

سه شنبه ۲۵ شهریورماه:

ساعت ۱۲ تا ۱۳:۳۰: مسابقات شانس مجدد اوزان روز قبل

ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۰:۳۰: مسابقات فینال و رده بندی اوزان ۶۵ و ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد