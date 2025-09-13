به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ نماینده مردم شرق مازندران در مجلس شورای اسلامی روز گذشته با حضور در روستا‌های بخش هزارجریب نکا، از نزدیک در جریان مشکلات زیرساختی این منطقه قرار گرفت و بر تخصیص اعتبارات لازم برای اجرای طرح‌های عمرانی و تکمیل پروژه‌های نیمه‌کاره تأکید کرد.

دکتر شریعتی به همراه کمیل اسدی بخشدار روز گذشته با حضور در روستا‌های بالای دست از توابع بخش هزارجریب، ضمن دیدار با اهالی، در نشست با اعضای شورای اسلامی و دهیاران این روستا شرکت کرد.

در این بازدید میدانی، اهالی و مسئولان محلی مهم‌ترین مشکلات و مطالبات روستا از جمله کمبود زیرساخت‌های عمرانی، وضعیت راه‌های ارتباطی، تأمین آب آشامیدنی، و نیمه‌تمام ماندن برخی پروژه‌های عمرانی را مطرح کردند.

نماینده شرق مازندران پس از شنیدن دغدغه‌های مردم، با تأکید بر ضرورت توجه به مناطق محروم و بالادست هزارجریب، قول مساعد داد تا موضوع تخصیص اعتبارات مورد نیاز برای تکمیل طرح‌های نیمه‌کاره در دستور کار قرار گیرد و روند اجرا و بهره‌برداری از پروژه‌ها با سرعت بیشتری دنبال شود.

وی همچنین با بیان اینکه توسعه روستا‌های بالادست بدون تأمین زیرساخت‌های اساسی امکان‌پذیر نیست، گفت: پیگیری‌های لازم در سطح استانی و ملی برای رفع مشکلات این منطقه انجام خواهد شد و اولویت بر عدالت در توزیع اعتبارات خواهد بود.