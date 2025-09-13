پخش زنده
ناپایداریهای جوی و دریایی امروز و فردا هم در هرمزگان ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: امروز دریای عمان، تنگه هرمز و شرق خلیج فارس با وزش بادهای نسبتاً شدید جنوب شرقی مواج است.
مجتبی حمزه نژاد افزود: وزش باد موجب گرد و غبار در قشم، سواحل بندرخمیر و بندرلنگه نیز میشود.
وی گفت: بیشینه سرعت باد در محدوده ۴۵ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج دریا به ۲۰۰ سانتیمتر میرسد و محدودیت در رفت و آمد دریایی را به همراه دارد.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان توصیه کرد: از شنا در دریا و رفت و آمد شناورهای سبک وتفریحی خودداری شود و تمهیدات لازم در بنادر استان صورت گیرد.
حمزه نژاد گفت: بعدازظهر و اوایل شب نیز در ارتفاعات استان به ویژه بشاگرد، حاجی آباد، بستک، محدوده تنگه هرمز و برخی سواحل، رشد ابرهای همرفتی، رگبار باران، رعد و برق، گاه تگرگ، تندباد لحظهای و سیلابی شدن مسیلها و رودخانههای فصلی پیش بینی میشود.
وی توصیه کرد: در مناطقی که شرایط بارشی فراهم نیست، احتمال وقوع گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نیست.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: از قرارگیری در مجاورت و بستر رودخانههای فصلی و صعود به ارتفاعات خودداری شود.
تا فردا علاوه بر ماندگاری رطوبت هوا، دما نوسان یک تا ۲ درجهای دارد.
از دوشنبه تا پنجشنبه نیز افزایش نسبی دما پیش بینی میشود.